Чилійський літак з 38 людьми на борту розбився в Аргентині

Дорогою до Антарктиди спершу зник із радарів, а потім зазнав катастрофи літак військово-повітряних сил (ВПС) Чилі. На його борту перебували 38 людей.

У пресслужбі ВПС Чилі повідомили, що наразі триває пошук тих, хто вижив, пише ТАСС.

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За інформацією відомства, минуло 7 годин після того, як вони втратили контакт з літаком Hercules C130. Тому тут вони вважають, що авіасудно зазнало краху.