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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Чилійський літак з 38 людьми на борту розбився в Аргентині

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      Дорогою до Антарктиди спершу зник із радарів, а потім зазнав катастрофи літак військово-повітряних сил (ВПС) Чилі. На його борту перебували 38 людей.

      У пресслужбі ВПС Чилі повідомили, що наразі триває пошук тих, хто вижив, пише ТАСС.

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      За інформацією відомства, минуло 7 годин після того, як вони втратили контакт з літаком Hercules C130. Тому тут вони вважають, що авіасудно зазнало краху.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: авіація Чилі Аргентина
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