Фигурант был начальником коммунальной организации "Киевмедспецтранс". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

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Что известно о закупках в Киевмедспецтранс

Фигуранты дела присвоили средства, за которые должны были закупить автомобильные запчасти к автомобилям.

Чиновник КГГА привлек к своей схеме трех директоров подконтрольных частных предприятий и их бухгалтера.

"Перед проведением закупки, с целью формирования ожидаемой стоимости запчастей, руководитель отдела коммунальной организации направлял запросы несуществующим фирмам, чтобы получить их предложения по ценам. В дальнейшем он сам присылал ответы якобы от имени этих фирм со значительно завышенными ценами, на основе которых впоследствии и покупали запчасти", – добавили в Офисе генпрокурора.

В течение 2023 года победителями тендеров становились упомянутые три предприятия. Они предлагали самые высокие цены. Всего было заключено 11 договоров на общую сумму более 17,6 миллиона гривен.

Более 6 миллионами гривен завладели фигуранты. Всю сверхприбыль они выводили на свои счета.

"Во избежание уголовной ответственности организатора схемы, начальника службы материально-технического обеспечения, был переведен на более низкую должность", – добавили в СБУ.

Фигурантам сообщено о подозрении по двум статьям – завладение имуществом, служебный подлог и подделка документов, печатей, штампов и бланков. Им грозит до 12 лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения.