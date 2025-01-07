Во вторник, 7 января, Служба безопасности Украины сообщила о задержании в Киеве руководителя агентурной группы вместе с его сообщниками, передает 24 Канал.

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Как действовала агентурная группа

Российская спецслужба дистанционно завербовала киевского адвоката. Уже он привлек к заданию свою сестру и нескольких сообщников из разных регионов Украины.

Сбор информации проводился о местах пребывания, номерах автомобилей и маршрутах движения должностных лиц, которые отвечают за поставки вооружения из-за рубежа.

Как сообщает Офис Генерального прокурора, следили также за руководителем одного из ведущих волонтерских фондов и сотрудниками Специальной мониторинговой миссии ООН в Украине.

По приказу врага участники агентурной группы следили за "объектами", используя оптические приборы. В частности, их руководитель обустраивал наблюдательные пункты с биноклем на крышах домов напротив офисов.

Он же собирал и обобщал данные, а затем отправлял единый отчет российскому куратору – кадровому сотруднику ФСБ.

По данным СБУ, фигуранты также занимались корректировкой ракетных ударов по оборонным заводам и энергообъектам Украины.

Объявлено подозрение в государственной измене

Во время обысков у задержанных изъяли 15 мобильных телефонов, оптические приборы и флешносители с доказательствами преступной деятельности.

Следователи СБУ сообщили злоумышленникам о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц.

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Сейчас подозреваемые находятся под стражей, им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается. Спецоперацию провели под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

К слову, накануне СБУ задержала четырех участников агентурной сети российских спецслужб. Они планировали совершить кровавый теракт в Киевской области, чтобы посеять хаос среди украинских военных.