Во вторник, 7 января, Служба безопасности Украины сообщила о задержании в Киеве руководителя агентурной группы вместе с его сообщниками, передает 24 Канал.
Смотрите также СБУ стала одним из ключевых звеньев сил обороны, – эксперт об итогах 2024 года
Как действовала агентурная группа
Российская спецслужба дистанционно завербовала киевского адвоката. Уже он привлек к заданию свою сестру и нескольких сообщников из разных регионов Украины.
Сбор информации проводился о местах пребывания, номерах автомобилей и маршрутах движения должностных лиц, которые отвечают за поставки вооружения из-за рубежа.
Как сообщает Офис Генерального прокурора, следили также за руководителем одного из ведущих волонтерских фондов и сотрудниками Специальной мониторинговой миссии ООН в Украине.
По приказу врага участники агентурной группы следили за "объектами", используя оптические приборы. В частности, их руководитель обустраивал наблюдательные пункты с биноклем на крышах домов напротив офисов.
Он же собирал и обобщал данные, а затем отправлял единый отчет российскому куратору – кадровому сотруднику ФСБ.
По данным СБУ, фигуранты также занимались корректировкой ракетных ударов по оборонным заводам и энергообъектам Украины.
Объявлено подозрение в государственной измене
Во время обысков у задержанных изъяли 15 мобильных телефонов, оптические приборы и флешносители с доказательствами преступной деятельности.
Следователи СБУ сообщили злоумышленникам о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц.
СБУ разоблачила агентов ФСБ России: смотреть фото
Сейчас подозреваемые находятся под стражей, им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Досудебное расследование продолжается. Спецоперацию провели под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.
К слову, накануне СБУ задержала четырех участников агентурной сети российских спецслужб. Они планировали совершить кровавый теракт в Киевской области, чтобы посеять хаос среди украинских военных.