Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на СБУ. Контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила массовый теракт, который российские спецслужбы планировали осуществить на Киевщине.

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Российский план теракта провалился

Во время спецоперации задержали 4-х агентов российских спецслужб, которые планировали подрыв взрывчатки на режимном объекте. Враг пытался устроить кровавый теракт, чтобы посеять хаос среди украинских военных.

Злоумышленники пытались взорвать взрывчатку на входе в здание, где размещено одно из подразделений Сил обороны.

По данным следствия, самодельное взрывное устройство находилось в тактическом рюкзаке, который должен был доставить 16-летний агент России, переодетый в военную форму украинского образца.

Россияне контролировали передвижения парня онлайн и планировали активировать взрывчатку сразу после его входа в помещение.

Несовершеннолетний агент не знал, что его используют как смертника. Он был уверен, что успеет покинуть здание до подрыва.

СБУ заранее разоблачила план оккупантов и приняла меры, чтобы сорвать теракт. Несовершеннолетнего исполнителя и трех других участников агентурной сети задержали.

СБУ предотвратила теракт на Киевщине: смотрите видео

Как россияне планировали теракт

Расследование показало, что Россия пыталась создать иллюзию внутреннего конфликта среди украинских военных – мол, один из "военных" взорвал других из-за протеста.

Агентурную сеть координировал куратор из России. Среди задержанных – 16-летний студент из Кировоградской области, который получил координаты схрона, где нашел взрывчатку и военную форму.

Еще один участник, 19-летний юноша, перевез взрывчатку в схрон, откуда ее забрал несовершеннолетний. Две женщины из Винницкой области сделали взрывное устройство по инструкциям россиян и спрятали его в тайнике.

Всем участникам преступления грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Что изъяла СБУ

У злоумышленников нашли телефоны с доказательствами сотрудничества с российскими спецслужбами. Также у одной из агенток изъяли 1,5 килограмма взрывчатой смеси.

Спецоперацию провели СБУ и Винницкая областная прокуратура. Задержанные находятся под стражей без права залога.

