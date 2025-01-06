Про це розповідає 24 Канал з посиланням на СБУ. Контррозвідка Служби безпеки України запобігла масовому теракту, який російські спецслужби планували здійснити на Київщині.

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Російський план теракту провалився

Під час спецоперації затримали 4-х агентів російських спецслужб, які планували підрив вибухівки на режимному об’єкті. Ворог намагався влаштувати кривавий теракт, щоб посіяти хаос серед українських військових.

Зловмисники намагалися підірвати вибухівку на вході до будівлі, де розміщений один із підрозділів Сил оборони.

За даними слідства, саморобний вибуховий пристрій знаходився у тактичному рюкзаку, який мав доставити 16-річний агент Росії, переодягнений у військову форму українського зразка.

Росіяни контролювали пересування хлопця онлайн і планували активувати вибухівку одразу після його входу в приміщення.

Неповнолітній агент не знав, що його використовують як смертника. Він був упевнений, що встигне залишити будівлю до підриву.

СБУ заздалегідь викрила план окупантів і вжила заходів, щоб зірвати теракт. Неповнолітнього виконавця та трьох інших учасників агентурної мережі затримали.

СБУ запобігла теракту на Київщині: дивіться відео

Як росіяни планували теракт

Розслідування показало, що Росія намагалася створити ілюзію внутрішнього конфлікту серед українських військових – мовляв, один із "військових" підірвав інших через протест.

Агентурну мережу координував куратор із Росії. Серед затриманих – 16-річний студент із Кіровоградщини, який отримав координати схрону, де знайшов вибухівку та військову форму.

Ще один учасник, 19-річний юнак, перевіз вибухівку до схрону, звідки її забрав неповнолітній. Дві жінки з Вінниччини зробили вибуховий пристрій за інструкціями росіян і заховали його в тайнику.

Усім учасникам злочину загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Що вилучила СБУ

У зловмисників знайшли телефони з доказами співпраці з російськими спецслужбами. Також у однієї з агенток вилучили 1,5 кілограма вибухової суміші.

Спецоперацію провели СБУ та Вінницька обласна прокуратура. Затримані перебувають під вартою без права застави.

