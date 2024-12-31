Підриви десятків НПЗ та постійна бавовна у Росії, потужна робота морських дронів та ліквідації військових злочинців – все це результати роботи СБУ у цьому році. Про це пише експерт Олексій Голобуцький, інформує 24 Канал.

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Політолог підкреслює, що на фронті співробітники СБУ воюють у найгарячіших точках війни.

Загалом з лютого 2022 року вони знищили понад 1,4 тисячі танків, понад 2,5 тисячі ББМ і сотні одиниць іншої техніки. Якщо подивитися статистику Сил оборони, то кожен восьмий танк, уражений на полі бою, – це результат роботи СБУ. Спецпризначенці Служби очолюють рейтинг найефективніших підрозділів з ураження ворожої техніки дронами. Бойові групи СБУ беруть участь у Курській операції. І саме бійці ЦСО "А"в результаті жорстоких боїв одномоментно взяли в полон більше сотні військовослужбовців Росії,

– вважає Голобуцький.

Експерт нагадує, що за допомогою далекобійних дронів СБУ переносить війну вглиб Росії.

"Служба щотижня реалізує унікальні спецоперації: вражено десятки НПЗ, нафтобаз, складів зброї, військових аеродромів та інших важливих для ворога військових об’єктів. За оцінками Пентагону, атаки СБУ безпілотниками вивели з ладу 14% нафтопереробних потужностей Росії. Крім того, СБУ продовжила ліквідовувати воєнних злочинців прямо на території ворога. Та найяскравіша ліквідація року – у Москві за допомогою самоката ліквідували начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил Росії генерал-лейтенанта Ігоря Кірілова", – наголошує Голобуцький.

"СБУ діє так, як має діяти сучасна спецслужба під час війни: бере участь у бойових діях, проводить унікальні спецоперації, ефективно працює контррозвідка. Не випадково довіра до СБУ зараз є на найвищому рівні за період Незалежності", – резюмує політолог.

Нагадаємо раніше стало відомо, що група "Рейтинг" провела опитування громадської думки на замовлення Євросоюзу. Рівень довіри до СБУ в цьому опитуванні сягнув позначки 73% і став найбільшим за весь період Незалежності.