Фігурант був начальником комунальної організації "Київмедспецтранс". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на СБУ.

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Що відомо про закупівлі у Київмедспецтранс

Фігуранти справи привласнили кошти, за які мали закупити автомобільні запчастини до автомобілів.

Посадовець КМДА залучив до своєї схеми трьох директорів підконтрольних приватних підприємств та їхнього бухгалтера.

"Перед проведенням закупівлі, з метою формування очікуваної вартості запчастин, керівник відділу комунальної організації направляв запити неіснуючим фірмам, щоб отримати їх пропозиції щодо цін. Надалі він сам надсилав відповіді нібито від імені цих фірм зі значно завищеними цінами, на основі яких згодом і купували запчастини", – додали в Офісі генпрокурора.

Упродовж 2023 року переможцями тендерів ставали згадані три підприємства. Вони пропонували найвищі ціни. Загалом було укладено 11 договорів на загальну суму понад 17,6 мільйона гривень.

Понад 6 мільйонами гривень заволоділи фігуранти. Увесь надприбуток вони виводили на свої рахунки.

"Для уникнення кримінальної відповідальності організатора схеми, начальника служби матеріально-технічного забезпечення, було переведено на нижчу посаду", – додали в СБУ.

Фігурантам повідомлено про підозру за двома статтями – заволодіння майном, службове підроблення та підроблення документів, печаток, штампів і бланків. Їм загрожує до 12 років тюремного ув’язнення із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання про обрання зловмисникам запобіжного заходу.