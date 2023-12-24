Отправлял в "командировку": чиновник КГВА помогал депутатам уклоняться от военной службы

Руководитель аппарата Киевской городской военной администрации помогал депутатам уклоняться от военной службы. Он отправлял чиновников якобы "в командировку", хотя те должны были служить в воинских частях.

Следователи Государственного бюро расследований обнаружили, что должностное лицо КГВА трем городским депутатам, а также одному из их помощников. В схеме также замешан командир одной из воинских частей терробороны, где мужчины должны были проходить службу по мобилизации.

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Что известно о схеме уклонения в КГВА

Известно, что руководитель аппарата Киевской городской военной администрации помогал столичным депутатам уклоняться от военной службы. Злоумышленник незаконно отправлял чиновников "в командировку" в военную администрацию Киева. На самом же деле трое депутатов и один их помощник должны были нести службу в одной из воинских частей.

Помогал организовать схему уклонения и командир одной из воинских частей терробороны, где мужчины должны были проходить службу по мобилизации. Более того, подозреваемые не только уклонялись от несения службы, но и на протяжении почти года получали денежное довольствие от воинской части.

Фигурантам сообщили о подозрениях еще в августе 2023 года. Их подозревают в уклонении от несения обязанностей военной службы, совершенном группой лиц по предварительному сговору. А вот чиновнику КМВА, способствовавшему оформлению липовых командировок, удалось разоблачить только сейчас. Ему также сообщили о подозрении.

Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения.

Чиновника КМВА разоблачили на преступлении / Фото ГБР и Офиса генпрокурора

В военной части в Киевской области обнаружили схему хищения продуктов

В конце ноября следователи ГБР обнаружили схему в одной из воинских частей Киевской области. Злоумышленники похитили продуктов питания для ВСУ более чем на 5 миллионов гривен.

Так, военные вступили в сговор с частными предпринимателями и организовали схему похищения продуктов питания, которые поступали на нужды ВСУ. В частности, фигуранты дела забирали по меньшей мере 30% продуктов со склада. Чтобы скрыть это, военные сокращали суточные нормы пищевого обеспечения для военных. Часть похищенных товаров продавали в магазинах, ресторанах и базарах.

Остаток похищенных продуктов использовали в другой "схеме". Так, представитель воинской части в сговоре с бизнесменом выписывал "пустые" накладные на поставку продукции на миллионы гривен, которая фактически не поставлялась. Продукты питания были только на бумаге, но в воинскую часть они не поступали, а сразу продавались.