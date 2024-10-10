Во время одного из боев ему удалось сжечь 10 единиц российской техники. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Смотрите также Сентябрь стал самым смертоносным месяцем для России за всю войну в Украине, – The Telegraph

Что известно об "Адвокате"

В начале полномасштабного вторжения Дмитрий с семьей провел полтора месяца в оккупации, но после того, как им удалось выбраться, он отправил семью в безопасное место, а сам присоединился к ВСУ.

Пошел, чтобы мои дети и близкие не чувствовали всего того, что чувствуем мы сейчас,

– говорит Дмитрий.

Дмитрий мог не идти на фронт, ведь у него трое несовершеннолетних детей и работа, которая позволяла получить бронирование.

Как чиновник из Кабмина стал оператором БпЛА: смотрите видео

Сначала он служил в артиллерии, а с декабря 2022 года присоединился к аэроразведке 79-й бригады ДШВ ВСУ. Начинал как помощник пилота, но впоследствии сам начал выполнять сбросы. Сейчас он является главным сержантом взвода разведки и корректировки взвода РУБпАК.

"Ничего сверхсложного в этом нет с точки зрения управления", – говорит военный.

Как рассказал боец, в один из дней ему удалось уничтожить около 10 единиц вражеской техники. Оккупанты осуществили механизированный штурм, но после первых прилетов от ВСУ начали убегать, оставив свою технику "в рядочек". Дмитрий воспользовался этой возможностью и уничтожил танки, МТ-ЛБ и другие машины.

До начала войны Дмитрий 12 лет работал на государственной службе. Он занимал должность специалиста в районной государственной администрации, а позже работал государственным экспертом секретариата Кабинета министров и адвокатом.