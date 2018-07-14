Чиновник совершил смертельный наезд на женщин на Закарпатье: Москаль сообщил резонансную деталь

Перед тем, как осуществить смертельное ДТП в Перечине на Закарпатье, председатель местной райгосадминистрации Виктор Олефир был виновником еще одной аварии, однако правоохранители его отпустили, вероятно, из-за высокой должности.

Накануне вечером на Закарпатье в городе Перечин произошло смертельное ДТП, вероятным виновником которого стал глава местной райгосадминистрации Виктор Олефир. В частности, чиновник совершил наезд на двух женщин: одна скончалась на месте аварии, а вторую забрала "скорая".

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К слову, Олефира задержали и он написал заявление об увольнении, однако его пока только отстранили от занимаемой им должности, поскольку окончательное решение должен принимать Киев. Также прокурор Закарпатской области объявил ему подозрение по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, если они повлекли смерть потерпевшего.

Кроме того, прокурору готовят ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как рассказал председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, перед смертельной ДТП Олефир врезался в легковой автомобиль, однако его отпустили из-за высокой должности, передает "112 Украина".

Где-то буквально за 20 минут до этого ДТП он совершил еще одно, столкнулся с "девяткой". Вызвали полицию, она , наверное, посмотрела, что большой начальник, и не отреагировала. Национальная полиция в Закарпатской области сейчас разбирается, почему. И буквально через 20 минут он заехал в Перечин и наехал, потому что был уже пьян, на двух женщин. Одна умерла, другая – в очень тяжелом состоянии, ее из районной больницы перевезли в областную, подняли всех лучших специалистов,

– говорит он.

Правда, как заметил, глава Закарпатской ОГА, и добавил, что ранее Олефира не замечали за употреблением алкогольных напитков перед тем, как он садился в авто.

Напомним, вечером 12 июля в Киеве под стенами Верховной Рады внедорожник народного депутата Павла Пинзеника наехал на одного из участников акции относительно еврономеров в Украине. В итоге пострадавшего забрали в "скорой".



Позже нардеп рассказал детали инцидента. По его словам, перед поворотом на улицу Шелковичную на автомобиль бросились митингующие с намерением остановить: начали бить руками, ногами и тяжелыми предметами, разбили стекло заднего вида, пытались остановить и проникнуть в автомобиль через дверь или разбитое заднее стекло.