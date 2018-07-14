Чиновник здійснив смертельний наїзд на жінок на Закарпатті: Москаль сповістив резонансу деталь

Перед тим, як здійснити смертельну ДТП у Перечині на Закарпатті, голова місцевої райдержадміністрації Віктор Олефір був винуватчем ще однієї аварії, однак правоохоронці його відпустили, імовірно, через високу посаду.

Напередодні увечері на Закарпатті у місті Перечин сталася смертельна ДТП, імовірним винуватцем якої став голова місцевої райдержадміністрації Віктор Олефір. Зокрема, чиновник скоїв наїзд на двох жінок: одна померла на місці аварії, а другу забрала "швидка".

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До слова, Олефіра затримали та він написав заяву на звільнення, однак його поки лише відсторонили від займаної ним посади, оскільки остаточне рішення має ухвалювати Київ. Також прокурор Закарпатської області оголосив йому підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили смерть потерпілого.

Крім того, прокурори готують клопотання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як розповів голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль, перед смертельною ДТП Олефір врізався в легковий автомобіль, однак його відпустили через високу посаду, передає "112 Україна".

Десь буквально за 20 хвилин до цієї ДТП він скоїв ще одну, зіткнувся з "дев'яткою". Викликали поліцію, вона подивилася і, напевно, побачила, що великий начальник, і не відреагувала. Національна поліція у Закарпатській області зараз розбирається, чому. І буквально за 20 хвилин він заїхав у Перечин і наїхав, бо був вже п'яним, на двох жінок. Одна померла, інша – у дуже тяжкому стані, її з районної лікарні перевезли до обласної, підняли усіх найкращих фахівців,

– каже він.

Щоправда, як зауважив, очільник Закарпатської ОДА, І додав, що раніше Олефіра не помічали за вживанням алкогольних напоїв перед тим, як він сідав у авто.

Нагадаємо, увечері 12 липня у Києві під стінами Верховної Ради позашляховик народного депутата Павла Пинзеника наїхав на одного з учасників акції щодо єврономерів в Україні. У підсумку потерпілого забрали до "швидкої".



Пізніше нардеп розповів деталі інциденту. За його словами, перед поворотом на вулицю Шовковичну на автомобіль кинулись мітингарі з наміром його зупинити: почали бити руками, ногами і важкими предметами, розбили скло заднього виду, намагались зупинити і проникнути в автомобіль через двері чи розбите заднє скло.