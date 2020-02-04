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      Чиновника Кабмина задержали с 2 миллионами гривен взятки в черном пакете: фото

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      Главу управления секретариата Кабмина задержали на взятке в 2 миллиона гривен / фото: ГБР

      Государственное бюро расследований поймало на взятке главу одного из управлений Кабинета Министров Украины. При себе чиновник имел черный пакет, в котором была часть взятки в 2 миллиона гривен.

      В общем он должен был получить от предпринимателя "откат" на сумму 2,5 миллиона гривен, сообщает Государственное бюро расследований.

      К слову: Председателю Черновицкого облсовета Мунтяну САП сообщила о подозрении во взяточничестве

      За такую "прибавку к зарплате" руководитель управления секретариата правительства должен подписать акт приема-передачи выполненных строительных работ и отозвать судебные иски к подрядчику.

      Его задержали прямо во время получения взятки. Сейчас правоохранители решают вопрос о сообщении подозрения, а также подачи ходатайства о мере пресечения.

      За такое преступление подозреваемому грозит до 10 лет за решеткой с конфискацией имущества.

      В Киеве с взяткой в 2 миллиона гривен задержали чиновника: смотрите фото

      На задержание чиновника-коррупционера уже отреагировал Премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Он поблагодарил оперативников за слаженную и профессиональную работу.

      Коррупционерам, которые требуют деньги от бизнеса, не место в органах государственной власти,
      – заявил премьер.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Кабинет Министров Украины Новости Украины Новости политики Деньги Взятка Государственное бюро расследований
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