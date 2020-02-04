Чиновника Кабмина задержали с 2 миллионами гривен взятки в черном пакете: фото

Государственное бюро расследований поймало на взятке главу одного из управлений Кабинета Министров Украины. При себе чиновник имел черный пакет, в котором была часть взятки в 2 миллиона гривен.

В общем он должен был получить от предпринимателя "откат" на сумму 2,5 миллиона гривен, сообщает Государственное бюро расследований.

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За такую "прибавку к зарплате" руководитель управления секретариата правительства должен подписать акт приема-передачи выполненных строительных работ и отозвать судебные иски к подрядчику.

Его задержали прямо во время получения взятки. Сейчас правоохранители решают вопрос о сообщении подозрения, а также подачи ходатайства о мере пресечения.

За такое преступление подозреваемому грозит до 10 лет за решеткой с конфискацией имущества.

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На задержание чиновника-коррупционера уже отреагировал Премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Он поблагодарил оперативников за слаженную и профессиональную работу.

Коррупционерам, которые требуют деньги от бизнеса, не место в органах государственной власти,

– заявил премьер.