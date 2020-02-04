Чиновника Кабміну затримали з 2 мільйонами гривень хабаря у чорному пакеті: фото

Державне бюро розслідувань спіймало на хабарі очільника одного з управлінь Кабінету Міністрів України. При собі чиновник мав чорний пакет, у якому була частина хабаря у 2 мільйони гривень.

Загалом він мав отримати від підприємця "відкат" на суму 2,5 мільйона гривень, повідомляє Державне бюро розслідувань.

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За таку "надбавку до зарплати" керівник управління секретаріату уряду мав підписати акт прийому-передачі виконаних будівельних робіт та відкликати судові позови до підрядника.

Його затримали просто під час отримання хабаря. Зараз правоохоронці вирішують питання про повідомлення підозри, а також подання клопотання про запобіжний захід.

За такий злочин підозрюваному загрожує до 10 років за ґратами з конфіскацією майна.

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На затримання чиновника-корупціонера вже відреагував Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. Він подякував оперативникам за злагоджену та професійну роботу.

Корупціонерам, які вимагають гроші від бізнесу, не місце в органах державної влади,

– заявив прем'єр.