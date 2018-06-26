Чиновника "Укроборонпрома" поймали на взятке
Директор Кировоградского ремонтного завода радиотехнического оборудования, входящего в государственный концерн "Укроборонпром", погорел на взятке.
Об этом сообщила пресс-служба Военной прокуратуры Южного региона Украины.
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Денежные средства в сумме 36 500 грн директор завода требовал от директора ООО Новая почта за предоставление разрешения на беспрепятственный проезд автомобилей Новой почты на территорию завода,
– говорится в сообщении.
Чиновник требовал от директора "Новой почты" 36500 гривен
Чиновника задержали 26 июня в ходе получения указанной суммы через посредника. В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, а также обыски на территории завода.
Директора задержали в ходе передачи денег посредником
Отмечается, что военная прокуратура Кировоградского гарнизона решает вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 368 (получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение) УК Украины, и готовит ходатайство в суд об избрании меры пресечения.