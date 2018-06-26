Посадовця "Укроборонпрому" зловили на хабарі

Директор Кіровоградського ремонтного заводу радіотехнічного обладнання, що входить до державного концерну "Укроборонпром", погорів на хабарі.

Про це повідомила прес-служба Військової прокуратури Південного регіону України.

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Грошові кошти в сумі 36 500 грн директор заводу вимагав від директора ТОВ Нова пошта за надання дозволу на безперешкодний проїзд автомобілів Нової пошти на територію заводу,

– йдеться у повідомленні.

Посадовець вимагав від директора "Нової пошти" 36 500 гривень

Посадовця затримали 26 червня в ході отримання зазначеної суми через посередника. На даний час проводяться першочергові слідчі дії, а також обшуки на території заводу.

Директора затримали в ході передачі грошей посередником

Зазначається, що військова прокуратура Кіровоградського гарнізону вирішує питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину передбаченого частиною 3 статті 368 (Одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище) КК України, та готує клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу.