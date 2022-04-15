Новое постановление регулирует работу госслужащих в условиях военного положения. В частности предусматривает дистанционную работу для тех, кто находится в Украине, однако из-за рубежа чиновники должны вернуться.

Заметьте Наказание мужчин, которые не вернутся из-за границы во время войны: как будут голосовать "слуги"

Детали нового постановления

Согласно новому правительственному постановлению, пребывание заграницей для должностных лиц допустимо только в случае служебной командировки.

К тем, кто находится заграницей без согласования руководителя, постановление позволяет применять дисциплинарные наказания. Согласно закону о государственной службе, это может быть замечание, выговор, предупреждение о неполном служебном соответствии или даже увольнение.

Все чиновники должны вернуться в Украину в течение 10 дней – до 25 апреля.

Интересно – Вениславский предположил, что мужчин, которые не вернутся из-за границы, могут наказывать: смотрите видео