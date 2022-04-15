Нова постанова регулює роботу держслужбовців в умовах воєнного стану. Зокрема передбачає дистанційну роботу для тих, хто перебуває в Україні, однак з-за кордону посадовці повинні повернутися.
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Деталі нової постанови
Згідно з новою урядовою постановою, перебування закордоном для посадовців допустиме лише у випадку службового відрядження.
До тих, хто перебуває закордоном без погодження керівника, постанова дозволяє застосовувати дисциплінарні покарання. Згідно з законом про державну службу, це може бути зауваження, догана, попередження про неповну службову відповідність або навіть звільнення.
Усі чиновники повинні повернутися до України протягом наступник 10 днів – до 25 квітня.
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