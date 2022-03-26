Чиновники и генералы Беларуси лоббируют отправку военных в Украину: народ против

Белорусы выступают против привлечения своей армии к войне России против Украины. Однако белорусские генералы выступают за отправку подразделений на украинскую территорию.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. При этом белорусы не поддерживают вовлечение собственных вооруженных сил в войну.

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Белорусские чиновники лоббируют привлечение белорусов к войне

Однако за оказание военной поддержки России выступает группа высокопоставленных чиновников Беларуси. Также не против и генералы из состава Совбеза Беларуси.

Напомним, ранее Генштаб ВСУ неоднократно сообщал о высокой вероятности участия белорусских военных в войне и наступлении на Волынском направлении. Последняя информация была, что военных вывели из воинских частей на полигоны.

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