Чиновники в Николаеве "залатали" дыру в потолке флагом Украины: курьезное фото

В сети показали "оригинальное" решение николаевских чиновников. Они додумались закрыть дыру в потолке флагом Украины.

Соответствующее фото опубликовал в фейсбуке журналист Олег Деренюга. Он уточнил, что оно сделано в одном из кабинетов Николаевской райгосадминистрации.

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Огромный флаг на потолке

На потолке виднеется голубовато-желтый флаг. По словам Деренюги, так чиновники хотели прикрыть дыру, которая там образовалась. Впрочем, вид это имеет довольно странный.



Флаг в кабинете николаевских чиновников / Фото из соцсетей

Как реагируют в сети

Пользователи сети шокированы увиденным, они оставляют саркастические комментарии к записи. Впрочем, одна из местных жительниц заявила, что фото могут быть ложными. Свои слова она объяснила тем, что якобы часто бывает в этом админздании, однако такого там не видела.

"Какой-то заброшенный кабинет"

"Какой хозяин, такой и кабинет"

"Справедливости ради, это не самая большая дыра в стране, закрытая этим флагом"

"Так может там и руку не к сердцу прикладывают"

Полное сообщение журналиста Деренюги в фейсбуке:

Это фото сделано в одном из кабинетов Николаевской районной государственной администрации. Флагом закрыли дыру в потолке. Так и живем…