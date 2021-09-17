Чиновники в Николаеве "залатали" дыру в потолке флагом Украины: курьезное фото
Источник:фейсбук-страница Олега Деренюги
В сети показали "оригинальное" решение николаевских чиновников. Они додумались закрыть дыру в потолке флагом Украины.
Соответствующее фото опубликовал в фейсбуке журналист Олег Деренюга. Он уточнил, что оно сделано в одном из кабинетов Николаевской райгосадминистрации.
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Огромный флаг на потолке
На потолке виднеется голубовато-желтый флаг. По словам Деренюги, так чиновники хотели прикрыть дыру, которая там образовалась. Впрочем, вид это имеет довольно странный.
Флаг в кабинете николаевских чиновников / Фото из соцсетей
Как реагируют в сети
Пользователи сети шокированы увиденным, они оставляют саркастические комментарии к записи. Впрочем, одна из местных жительниц заявила, что фото могут быть ложными. Свои слова она объяснила тем, что якобы часто бывает в этом админздании, однако такого там не видела.
- "Какой-то заброшенный кабинет"
- "Какой хозяин, такой и кабинет"
- "Справедливости ради, это не самая большая дыра в стране, закрытая этим флагом"
- "Так может там и руку не к сердцу прикладывают"
Полное сообщение журналиста Деренюги в фейсбуке:
Это фото сделано в одном из кабинетов Николаевской районной государственной администрации. Флагом закрыли дыру в потолке. Так и живем…