Экс-руководство Укрпатента украло 250 миллионов вместо покупки бронежилетов для ВСУ, – ГБР

ГБР разоблачило чиновников Укрпатента в завладении 250 миллионов гривен под видом закупки бронежилетов для военных. Им грозит лишение свободы до 12 лет.

В частности, работники ГБР разоблачили бывшего исполняющего обязанности госсекретаря министерства экономики, руководство госпредприятия Укрпатент, а также руководителя одной из благотворительных организаций.

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ГБР разоблачило чиновников

Отмечают, что средства перечислялись на волонтерские счета якобы для закупки бронежилетов для военных, но в действительности разворовывались должностными лицами.

Руководитель госпредприятия имел остаток средств на счете, которые мог потратить исключительно на уставные нужды. Однако он решил завладеть ими.

По мнению правоохранителей, экс-директор ГП мог организовать схему, к которой привлек главного бухгалтера и исполняющую обязанности госсекретаря Министерства экономики.

Как работала схема чиновников

Для присвоения средств привлекли благотворительную компанию. Ее директор предоставил ложные сведения и документы о якобы необходимости закупки бронежилетов для ВСУ. Перечисленные "благотворительные" деньги были обналичены через ряд фиктивных фирм и присвоены участниками сделки.

После совершения преступления директор Укрпатента уехал за пределы государства. Основания для его выезда проверяются. Исполняющая обязанности государственного секретаря министерства с работы уволилась, рассчитывая избежать ответственности за свои действия.

На счета предприятий, привлеченных к схеме, наложены аресты, приняты меры по обеспечению возмещения нанесенного государству ущерба. Злоумышленникам грозит лишение свободы до 12 лет.

В Украине заочно осудили двух военных из России

Советник по стратегическим коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян подчеркнула, что ГБР будет делать все возможное, чтобы ущерб государству был возмещен.

Также она прокомментировала заочный арест двух оккупантов, издевавшихся над жителями Черниговщины. Военным преступникам из России грозит 10 и 12 лет лишения свободы. Сейчас двух оккупантов разыскивают. Наказание понесут с момента задержания.

Сапьян отметила, что "все заочное может очень быстро превратиться в очное". Она также подчеркнула, что все преступники российской армии будут наказаны.

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