Чиновники Укрзализныци разворовали почти 60 миллионов гривен: их ждет суд

Чиновники Укрзализныци, которых подозревают в завладении почти 60 миллионами гривен предприятия, предстанут перед судом. Туда уже направили соответствующий обвинительный акт.

Досудебное расследование относительно схемы, разоблаченной летом 2020 года, завершено. Что удалось выяснить следователям – читайте далее.

Читайте также 70 тысяч долларов за должность в Укрзализныце: посредника преступной схемы будут судить

Среди фигурантов дела:

бывший исполняющий обязанности председателя правления предприятия, 100% акций которого внесены в уставный капитал АО "Укрзализныця";

бывшие и действующие руководители структурных подразделений госучреждения;

начальники моторвагонных депо региональных филиалов УЗ.

Злоумышленников обвиняют, в частности, по статье о завладении имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупных размерах организованной группой. Кроме этого – в служебном подлоге и подделке документов для госрегистрации юридического лица и ФЛП.

Схема хищения в Укрзализныце: что известно

СБУ разоблачила ее в августе 2020 года. Следователи выяснили, что чиновники Укрзализныци организовали поставку и установку на тепловозы некачественных запасных частей. К незаконной деятельности им удалось привлечь аффилированные коммерческие структуры. Они, собственно, и поставляли подержанную продукцию под видом новой.

Также в ведомстве установили, что к ремонту и модернизации дизельных двигателей подвижного состава привлекали компании, зарегистрированные на подставных лиц. Они не имеют ни собственных производственных мощностей, ни квалифицированных работников.