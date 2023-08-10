В интервью директор Фонда "Вернись живым" Тарас Чмут отметил, что делать оценки – "дело очень неблагодарное". В то же время, он добавил, что не знает, было ли ошибкой озвучивать прогнозы, что Крым вернут в Украину в октябре этого года.

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Чмут рекомендует говорить о тенденциях

На вопрос, удастся ли дойти до Донецка к сентябрю, Тарас Чмут сказал, что "еще месяц, может, еще и дойдем".

Это ответственность должностных лиц, которые это озвучивают. Любые оценки будущего – дело очень неблагодарное, потому что невозможно его реально предсказать,

– отметил Чмут.

По его словам, можно говорить о тенденциях. Директор Фонда "Вернись живым" отметил, что существуют тенденции на победу или поражение, наступление или отступление. Тенденция производства и потребления. Тогда его спросили, есть ли сейчас тенденция к победе нашего государства.

С точки зрения Украины, глобально – да. Это не значит, что завтра будет так же,

– подчеркнул он.

Заметим, что у Зеленского 10 августа прокомментировали события на фронте. Обозначил ситуацию советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

Что происходит на фронте сейчас

По словам Подоляка, активные боевые действия идут по всем направлениям. Исключением является Купянский, где продолжаются встречные боевые действия, ведь для России это направление приоритетно.

В то же время следует понимать, что никакого успеха у российских захватчиков нет. Советник главы ОП подчеркнул, что наши защитники не только оттесняют оккупантов, но и уничтожают их ресурсы.

Я считаю, что это период скопления эффекта. Параллельно идет разминирование и уничтожение логистической инфраструктуры. Нужно немного увеличить ресурсы, которые нам для этого нужны. Этот период накопления эффекта, по моему мнению, в скором будущем даст существенные результаты,

– убежден он.

Михаил Подоляк добавил, что "все, что развивается сегодня на линии фронта, даст очень эффектные последствия уже совсем скоро". В то же время, по его словам, необходимо крайне осторожно комментировать, что происходит на разных направлениях.