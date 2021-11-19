Чиновники закупили вакцину от эпидемии ящура, которой не было
Источник:Киевская городская прокуратура
Чиновники Госпродпотребслужбы в 2019 году, вероятно, провернули аферу. Они якобы купили по завышенной цене вакцину от эпидемии ящура. Впоследствии оказалось, что ее в Украине не было.
Бывшему главе тендерного комитета Госпродпотребслужбы сообщили о подозрении из-за 30 миллионов гривен убытков.
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Что известно о схеме
Во время досудебного расследования установили, что должностные лица Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сговорились с представителями биофабрики. Предприятие занималось поставками вакцин.
Впоследствии разработали и реализовали схему по закупке по завышенной стоимости вакцины против ящура. Злоумышленники завозили несертифицированные ветеринарные препараты в Украину, минуя таможенные правила.
В Украине не было эпидемии ящура
Пресс-секретарь прокуратуры Надежда Максимец рассказала, что договор о покупке вакцины подписали в октябре 2019 года, пишет "Украинская правда". Перед тем, в апреле того же года, Украина подтвердила свой статус страны как свободной от ящура.
Покупка вакцины привела к убыткам размером почти 30 миллионов гривен. Более того, поскольку вакцину не использовали, то теперь нужны деньги еще и для ее утилизации.
Провели обыски
Теперь решают вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Также правоохранители провели обыски по адресам проживания причастных лиц и в служебных помещениях Госпродпотребслужбы.
Текст поста Киевской прокуратуры:
30 миллионов гривен убытков на закупках вакцины от ящура – экс-главе тендерного комитета Госпродпотребслужбы сообщено о подозрении.
При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении бывшему главе тендерного комитета Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей по факту служебной халатности, которая привела к убыткам государству в почти 30 миллионов гривен (ч. 2 ст. 367 УК Украины).
Досудебным расследованием установлено, что в 2019 году должностные лица Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, действуя в сговоре с представителями частного общества, которое занимается поставками вакцин, разработали и реализовали противоправную схему по закупке по завышенной стоимости вакцины против ящура.
Согласно материалам следствия, приобретенная за государственный счет вакцина не была зарегистрирована в Украине, поэтому не могла быть использована и не использовалась для прививок и теперь подлежит утилизации.
Согласно заключению экспертов, размер убытков, нанесенных государственному бюджету Украины в результате перечисления денежных средств в пользу поставщика вакцины, составляет около 30 миллионов гривен.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому лицу меры пресечения.
Также в рамках производства правоохранители провели обыски по адресам проживания причастных лиц и в служебных помещениях Госпродпотребслужбы.
По результатам проведенных следственных действий будет дана правовая оценка действиям других участников преступной схемы. Досудебное расследование осуществляется следователями СВ Подольского управления полиции ГУНП в городе Киеве при оперативном сопровождении СБУ.
Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.