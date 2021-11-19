Чиновники закупили вакцину от эпидемии ящура, которой не было

Чиновники Госпродпотребслужбы в 2019 году, вероятно, провернули аферу. Они якобы купили по завышенной цене вакцину от эпидемии ящура. Впоследствии оказалось, что ее в Украине не было.

Бывшему главе тендерного комитета Госпродпотребслужбы сообщили о подозрении из-за 30 миллионов гривен убытков.

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Что известно о схеме

Во время досудебного расследования установили, что должностные лица Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сговорились с представителями биофабрики. Предприятие занималось поставками вакцин.

Впоследствии разработали и реализовали схему по закупке по завышенной стоимости вакцины против ящура. Злоумышленники завозили несертифицированные ветеринарные препараты в Украину, минуя таможенные правила.

В Украине не было эпидемии ящура

Пресс-секретарь прокуратуры Надежда Максимец рассказала, что договор о покупке вакцины подписали в октябре 2019 года, пишет "Украинская правда". Перед тем, в апреле того же года, Украина подтвердила свой статус страны как свободной от ящура.

Покупка вакцины привела к убыткам размером почти 30 миллионов гривен. Более того, поскольку вакцину не использовали, то теперь нужны деньги еще и для ее утилизации.

Провели обыски

Теперь решают вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Также правоохранители провели обыски по адресам проживания причастных лиц и в служебных помещениях Госпродпотребслужбы.

Текст поста Киевской прокуратуры:

30 миллионов гривен убытков на закупках вакцины от ящура – экс-главе тендерного комитета Госпродпотребслужбы сообщено о подозрении.

При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении бывшему главе тендерного комитета Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей по факту служебной халатности, которая привела к убыткам государству в почти 30 миллионов гривен (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Досудебным расследованием установлено, что в 2019 году должностные лица Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, действуя в сговоре с представителями частного общества, которое занимается поставками вакцин, разработали и реализовали противоправную схему по закупке по завышенной стоимости вакцины против ящура.

Согласно материалам следствия, приобретенная за государственный счет вакцина не была зарегистрирована в Украине, поэтому не могла быть использована и не использовалась для прививок и теперь подлежит утилизации.

Согласно заключению экспертов, размер убытков, нанесенных государственному бюджету Украины в результате перечисления денежных средств в пользу поставщика вакцины, составляет около 30 миллионов гривен.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому лицу меры пресечения.

Также в рамках производства правоохранители провели обыски по адресам проживания причастных лиц и в служебных помещениях Госпродпотребслужбы.

По результатам проведенных следственных действий будет дана правовая оценка действиям других участников преступной схемы. Досудебное расследование осуществляется следователями СВ Подольского управления полиции ГУНП в городе Киеве при оперативном сопровождении СБУ.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.