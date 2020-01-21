Чиновники в Черновцах присвоили миллионы, выделенные на компенсации льготного проезда

Служба безопасности Украины разоблачила чиновников Черновицкого горсовета и руководителей нескольких коммерческих структур на присвоении 5 миллионов гривен бюджетных денег. Их должны были потратить на компенсацию за перевозку льготников в общественном транспорте.

О раскрытии незаконной схемы сообщили в пресс-службе СБУ.

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Оперативники спецслужбы установили, что противоправную схему организовали должностные лица департамента ЖКХ и соцзащиты,

– говорится в сообщении.

К преступной деятельности присоединились КП "Инфоцентр", местный частный перевозчик и фирмы, специализирующиеся на предоставлении транспортных и аудиторских услуг.



В Черновцах чиновники разворовали миллионы, выделенные на компенсации льготного проезда

Как информирует СБУ, в течение 2016-2019 годов заговорщики вносили в отчетную документацию ложные данные о выполненных рейсах и количестве людей, которые воспользовались льготным проездом. В отчетах они указывали показатели, вдвое превышающие реальные. Результат аферы – присвоение злоумышленниками почти 5 миллионов гривен из бюджета.



Бюджет недополучил 5 миллионов гривен

Во время обысков офисов и мест жительства фигурантов дела правоохранители изъяли отчеты и другие документы, подтверждающие незаконную деятельность.

Сейчас продолжаются следственные действия. Решается вопрос о сообщении фигурантам дела подозрений в совершении преступления.