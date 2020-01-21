Чиновники у Чернівцях привласнили мільйони, призначені на компенсації пільгового проїзду: фото

Служба безпеки України викрила чиновників Чернівецької міськради та керівників кількох комерційних структур на привласненні 5 мільйонів гривень бюджетних грошей. Їх повинні були витратити на компенсацію за перевезення пільговиків у громадському транспорті.

Про розкриття незаконної схеми повідомили у пресслужбі СБУ.

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Оперативники спецслужби встановили, що протиправну схему організували посадовці департаменту ЖКГ і соцзахисту,

– йдеться в повідомленні.

До злочинної діяльності долучилися КП "Інфоцентр", місцевий приватний перевізник та фірми, що спеціалізуються на наданні транспортних й аудиторських послуг.



У Чернівцях чиновники розікрали мільйони, призначені на компенсації пільгового проїзду

Як інформує СБУ, протягом 2016-2019 років змовники вносили до звітної документації неправдиві дані про виконані рейси та кількість людей, які скористалися пільговим проїздом. У звітах вони вказували показники, що вдвічі перевищували реальні. Результат афери – привласнення зловмисниками майже 5 мільйонів гривень з бюджету.



Бюджет недоотримав 5 мільйонів гривень

Під час обшуків офісів та місць проживання фігурантів справи правоохоронці вилучили звіти та інші документи, які підтверджують незаконну діяльність.

Наразі тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам справи підозр у вчиненні злочину.