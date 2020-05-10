Чиновников на Сумщине подозревают в растрате 1,5 миллиона гривен, выделенных для больницы

На Сумщине СБУ обнаружила присвоение более 1,5 миллиона гривен, выделенных для областной детской клинической больницы.

Эти деньги должны были потратить на обустройство рабочих мест для медиков, сообщает пресс-служба СБУ.

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По предварительным данным, схему реализовывали во время тендера на закупку 80 компьютеров для врачебных кабинетов. Стоимость оборудования завысили более чем 1,5 миллиона гривен.

Эти деньги перечислили аффилированной коммерческой структуре, которая благодаря вмешательству чиновников безосновательно победила во время проведения торгов. Во время обысков по месту работы фигурантов сотрудники СБУ обнаружили доказательства их противоправной деятельности.

К тому же, руководитель одного из управлений облсовета хотел избавиться от незадекларированных 10 тысяч долларов и технических паспортов на два автомобиля. Он попросил подчиненного незаметно вынести из помещения учреждения вещественные доказательства.



Вещественные доказательства, от которых хотел избавиться один из руководителей облсовета / Фото СБУ

Правоохранители открыли уголовное производство по статьям о злоупотреблении властью (или служебным положением) и декларировании недостоверной информации. Они также проверяют возможную причастность фигурантов к другим фактам противоправной деятельности.