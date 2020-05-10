Чиновників на Сумщині підозрюють у розтраті 1,5 мільйона гривень, виділених для лікарні

На Сумщині СБУ виявила привласнення понад 1,5 мільйона гривень, виділених для обласної дитячої клінічної лікарні.

Ці гроші мали витратити на облаштування робочих місць для медиків, повідомляє пресслужба СБУ.

Читайте також Торгував землею: депутата на Полтавщині затримали на хабарі на суму 160 тисяч доларів

За попередніми даними, схему реалізовували під час тендеру на закупівлю 80 комп'ютерів для лікарських кабінетів. Вартість обладнання завищили на понад 1,5 мільйона гривень.

Ці гроші перерахували афілійованій комерційній структурі, яка завдяки втручанню чиновників безпідставно перемогла під час проведення торгів. Під час обшуків за місцем роботи фігурантів співробітники СБУ виявили докази їх протиправної діяльності.

До того ж, керівник одного з управлінь облради хотів позбутися незадекларованих 10 тисяч доларів та технічних паспортів на два автомобілі. Він попросив підлеглого непомітно винести з приміщення установи речові докази.



Речові докази, яких хотів позбутися один із керівників облради / Фото СБУ

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтями про зловживання владою (або службовим становищем) та декларування недостовірної інформації. Вони також перевіряють можливу причетність фігурантів до інших фактів протиправної діяльності.