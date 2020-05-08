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Торгував землею: депутата на Полтавщині затримали на хабарі на суму 160 тисяч доларів

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Депутата в Полтавській області затримали на хабарі - фото
Затриманий депутат на Полтавщині / Офіс генпрокурора

Правоохоронці 8 травня затримали депутата Полтавської районної ради. Його спіймали після отримання 160 тисяч доларів хабара.

Чиновник за ці гроші обіцяв підготувати рішення про виділення земельних ділянок площею майже 100 гектарів. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

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Депутат, змовившись з двома спільниками, вимагав від жителя Полтавщини гроші за вплив на прийняття рішення чиновниками Держгеокадастру про видачу 50 дозволів на проєкти землеустрою. У них також провели обшуки.

Зараз вирішується питання про обрання депутату запобіжного заходу і повідомлення про підозру у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК).


Силовики затримали депутата на хабарі / Фото Офісу генпрокурора

Автор: Емал Набі
Теги: Новини України Новини політики Новини Полтави Офіс генпрокурора Корупція Хабар
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