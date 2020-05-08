Торговал землей: депутата на Полтавщине задержали на взятке в размере 160 тысяч долларов

Правоохранители 8 мая задержали депутата Полтавского районного совета. Его поймали после получения 160 тысяч долларов взятки.

Чиновник за эти деньги обещал подготовить решение о выделении земельных участков площадью почти 100 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Актуально 47 тысяч – мало: судьи-взяточники борются за независимость, чтобы им вернули большую зарплату

Депутат, сговорившись с двумя сообщниками, требовал от жителя Полтавщины деньги за влияние на принятие решения чиновниками Госгеокадастра о выдаче 50 разрешений на проекты землеустройства. У них также провели обыски.

Сейчас решается вопрос об избрании депутату меры пресечения и сообщении о подозрении в злоупотреблении влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК).



Силовики задержали депутата на взятке / Фото Офиса генпрокурора