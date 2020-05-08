Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 9 МАЯ МИХАИЛ СААКАШВИЛИ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 9 МАЯ МИХАИЛ СААКАШВИЛИ

Торговал землей: депутата на Полтавщине задержали на взятке в размере 160 тысяч долларов

- Читати новину українською
Депутата в Полтавской области задержали на взятке - фото
Задержанный депутат на Полтавщине / Офис генпрокурора

Правоохранители 8 мая задержали депутата Полтавского районного совета. Его поймали после получения 160 тысяч долларов взятки.

Чиновник за эти деньги обещал подготовить решение о выделении земельных участков площадью почти 100 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Актуально 47 тысяч – мало: судьи-взяточники борются за независимость, чтобы им вернули большую зарплату

Депутат, сговорившись с двумя сообщниками, требовал от жителя Полтавщины деньги за влияние на принятие решения чиновниками Госгеокадастра о выдаче 50 разрешений на проекты землеустройства. У них также провели обыски.

Сейчас решается вопрос об избрании депутату меры пресечения и сообщении о подозрении в злоупотреблении влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК).


Силовики задержали депутата на взятке / Фото Офиса генпрокурора

Автор: Эмал Наби
Теги: Новости Украины Новости политики Новости Полтавы Офис генпрокурора Коррупция Взятка
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Вирус придумали СМИ: заявления президента Бразилии и кризис
сегодня , 21:17 Вирус придумали СМИ: заявления президента Бразилии и кризис
Анатолій Максимов
Саакашвили откровенно рассказал, зачем он Зеленскому и кто был против него как вице-премьера
сегодня , 21:16 Саакашвили откровенно рассказал, зачем он Зеленскому и кто был против него как вице-премьера
Олена Трибушна
Фондовые рынки в условиях "коронакризиса": как меняются настроения инвесторов
сегодня , 13:00 Фондовые рынки в условиях "коронакризиса": как меняются настроения инвесторов