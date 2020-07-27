На фоне несчастного населения, проклинающего нынешний год, выделяется прослойка граждан, для которых 2020-й стал поистине золотым временем. Профессиональные и начинающие конспирологи. Адепты самых разнообразных теорий заговора.

Они искренне рады любому неожиданному повороту событий в мире и в Украине. Они претендуют на тайное знание и собирают тысячи лайков в соцсетях. Они с готовностью раскрывают скрытую подоплеку всего происходящего: от пандемии COVID-19 до истории с луцким террористом и от расовых волнений в США до очередной попытки прекращения огня на Донбассе.

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Больше конспирологии

Спрос на теории заговора зашкаливает во всех странах, но украинское предложение отличается особой пестротой и разнообразием. Будучи полем битвы между Востоком и Западом и пережив новый раскол на прошлогодних выборах, Украина притягивает конкурирующие конспирологические повестки.

С одной стороны – патриотическая общественность, наделяющая Путина сверхъестественными возможностями и считающая Кремль источником всех мировых бед. С другой стороны – пророссийские спикеры, рассказывающие о западных кознях, мировой закулисе и вездесущем Соросе с соросятами.

С одной стороны – ненавистники Порошенко, разоблачающие бывшего президента и его коварные антинародные планы. С другой стороны – яростные критики Зеленского, повествующие об операции "Буратино" и рассматривающие действующего гаранта как вражескую марионетку.

Вселенная, контролируемая злыми силами

Принято считать, будто конспирологи сеют панику и пугают людей. Но в действительности людей пугает неизвестность, непредсказуемость и неуправляемость

А любая теория заговора – это попытка спрятаться от неизвестного, непредсказуемого, и неуправляемого. Собственно, потому конспирологические построения пользуются таким успехом. Как ни странно, человеку комфортнее жить во вселенной, контролируемой злыми силами, – нежели существовать во вселенной, неконтролируемой никем.

Мир, где Билл Гейтс придумывает пандемию ради чипизации человечества, гораздо удобнее мира, в котором новый опасный вирус возникает из ниоткуда, и его распространение не поддается прогнозированию. Мир, где любые насильственные эксцессы срежиссированы министром Аваковым, намного уютнее мира, в котором душевнобольной террорист может выкинуть все что угодно. А мир, где президентство Зеленского является частью хитроумного кремлевского плана, предпочтительнее мира, в котором дилетант Зе вполне самостоятелен и потому непредсказуем.

От конспиролога ждут удобных ответов на неудобные вопросы. Причем ответов сиюминутных, с заведомо ограниченным сроком годности. Если впоследствии выясняется, что желаемый ответ был взят с потолка, и никакого тайного знания за ним не стояло, это никого не разочаровывает и не вредит ничьей репутации.

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А помните?..

В 2014-м украинцам рассказывали об испанском диспетчере Карлосе и о малазийском "Боинге", заранее нагруженном трупами. В 2016-м – о Путине, устраивающем теракты в Брюсселе для отвлечения внимания от героической Надежды Савченко. В 2019-м – о предстоящем выселении пенсионеров и офисных работников в Сибирь. Но в 2020-м тех же рассказчиков по-прежнему слушают. Предлагаемые ими версии по-прежнему востребованы и популярны.

И можно не сомневаться, что в 2021-м сегодняшние откровения о коронавирусе, американских протестах или перемирии на Донбассе забудутся. А их авторы будут радовать аудиторию новой изощренной конспирологией: с тем же неизменным успехом.