Билл Гейтс прокомментировал мифы о микрочипах в вакцине от COVID-19
Американский бизнесмен, мультимиллиардер и основатель компании Microsoft Билл Гейтс прокомментировал слухи о том, что он умышленно запустил пандемию коронавируса для того, чтобы во время вакцинирования от COVID-19 вживлять всем людям мира чипы.
Он подчеркнул, что никогда не имел никакого отношения к микрочипированию, и считает такую идею странной – сообщил Билл Гейтс 4 июня изданию Business Insider.
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По его словам, существование таких предположений довольно трудно отрицать из-за того, что они звучат совершенно странно и глупо.
Также изданию BBC бизнесмен отметил, что в целом у него вызывает обеспокоенность существование таких "безумных идей". Он объяснил что, в конце концов, когда вакцина появится, людям будет необходимо добиться формирования группового иммунитета. Соответственно, для этого 80% населения должны быть вакцинированы, что будет сложно сделать при условии существования таких "безумных идей".
"Но если они будут думать, что это афера или что вакцины вредны, и люди не захотят вакцинироваться, то болезнь продолжит убивать людей", – отметил Билл Гейтс.
Что известно о фейке относительно чипирования Биллом Гейтсом людей?
- В сети активно стали активно распространять слухи о том, будто правительство США создает вакцину с чипом, чтобы следить за людьми.
- В частности, одного из самых богатых людей в мире – мультимиллиардера и известного мецената Билла Гейтса – обвинили во всемирном чипировании населения.
- Эту тему активно подхватили в России, где российский режиссер Никита Михалков в одном из выпусков своей авторской программы рассказал, что основатель компании Microsoft под видом вакцинации хочет вживлять людям чипы, а после чего устроить апокалипсис.
- СМИ в РФ тоже подхватили эту теорию, и даже написали, что организация Билла Гейтса якобы начала чипировать людей в Украине.