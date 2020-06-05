Американский бизнесмен, мультимиллиардер и основатель компании Microsoft Билл Гейтс прокомментировал слухи о том, что он умышленно запустил пандемию коронавируса для того, чтобы во время вакцинирования от COVID-19 вживлять всем людям мира чипы.

Он подчеркнул, что никогда не имел никакого отношения к микрочипированию, и считает такую идею странной – сообщил Билл Гейтс 4 июня изданию Business Insider.

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По его словам, существование таких предположений довольно трудно отрицать из-за того, что они звучат совершенно странно и глупо.

Также изданию BBC бизнесмен отметил, что в целом у него вызывает обеспокоенность существование таких "безумных идей". Он объяснил что, в конце концов, когда вакцина появится, людям будет необходимо добиться формирования группового иммунитета. Соответственно, для этого 80% населения должны быть вакцинированы, что будет сложно сделать при условии существования таких "безумных идей".

"Но если они будут думать, что это афера или что вакцины вредны, и люди не захотят вакцинироваться, то болезнь продолжит убивать людей", – отметил Билл Гейтс.

Что известно о фейке относительно чипирования Биллом Гейтсом людей?