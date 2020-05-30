60-летний митрополит Почаевский Владимир 26 мая обвинил власть Молдовы в сговоре с основателем компании Microsoft Биллом Гейтсом. Речь идет об очередном вымысле российской пропаганды о том, что в организм людей с помощью вакцины против COVID-19 хотят ввести микрочипы.

По мнению УПЦ МП это делается для того, чтобы контролировать людей с помощью технологий 5G. Наместник Почаевской лавры от имени монастыря поддержал синод Православной церкви Молдовы Московского патриархата. Об этом сообщает религиозно-информационная служба Украины.

Актуально 5G усиливают COVID-19, а Билл Гейтс чипирует население: абсурдные фейки, в которые верят люди

Как представители российских церковников распространили фейк в Молдове

Ранее заявление Молдавского Синода высмеяли церковники и политики как конспирологическую нелепость.

В то же время митрополит Почаевский с братией монастыря выразил с ним полную солидарность и предостерег от использования прививок против коронавируса.

По его мнению, "обращение Синода Молдовы является актуальным и отвечает на серьезные вызовы современности, с которыми сталкивается святая православная церковь".





Обращение наместника Почаевской лавры / Скриншот

Что известно о фейке о чипировании Биллом Гейтсом людей?

В сети активно распространяют теорию, будто правительство США создает вакцину с чипом, чтобы следить за людьми. В частности, одного из самых богатых людей в мире, а также известного мецената Билла Гейтса обвинили во всемирном чипировании населения.

В то же время эту тему активно подхватили в России. Российский режиссер Никита Михалков в одном из выпусков своей авторской программы рассказал, что основатель компании Microsoft под видом вакцинации хочет вживлять людям чипы, а после этого устроить апокалипсис.

СМИ в РФ подхватили эту теорию, и даже написали, что организация Билла Гейтса якобы начала чипировать людей в Украине.

Обратите внимание! В Великобритании произошло несколько поджогов антенн сотовых операторов – вероятно, из-за убеждения, что работа сетей 5G способствует развитию болезни.