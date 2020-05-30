60-річний митрополит Почаївський Володимир 26 травня звинуватив владу Молдови в змові з засновником компанії Microsoft Біллом Гейтсом. Мовиться про чергову вигадку російської пропаганди про те, що в організм людей за допомогою вакцини проти COVID-19 хочуть ввести мікрочіпи.

На думку УПЦ МП це робиться для того, щоб контролювати людей за допомогою технологій 5G. Намісник Почаївської лаври від імені монастиря підтримав синод Православної церкви Молдови Московського патріархату. Про це повідомляє релігійно-інформаційна служба України.

Актуально 5G посилюють COVID-19, а Білл Гейтс чипує населення: абсурдні фейки, в які вірять люди

Як представники російських церковників поширили фейк у Молдові

Раніше заяву Молдавського Синоду висміяли церковні та політики як конспірологічну безглуздість.

Водночас митрополит Почаївський з братією монастиря висловив з нею повну солідарність і застеріг від використання щеплень проти коронавірусу.

На його думку, "звернення Синоду Молдови є актуальним і відповідає на серйозні виклики сучасності, з якими стикається свята православна церква".





Звернення намісника Почаївської лаври / Скриншот

Що відомо про фейк щодо чипування Біллом Гейтсом людей?

У мережі активно поширюють теорію, ніби уряд США створює вакцину з чипом, аби стежити за людьми. Зокрема, одного з найбагатших людей у світі, а також відомого мецената Білла Гейтса звинуватили у всесвітньому чипуванні населення.

Водночас цю тему активно підхопили в Росії. Російський режисер Микита Михалков в одному з випусків своєї авторської програми розповів, що засновник компанії Microsoft під виглядом вакцинації хоче вживляти людям чіпи, а після чого влаштувати апокаліпсис.

ЗМІ в РФ підхопили цю теорію, і навіть написали, що організація Білла Гейтса нібито почала чипувати людей в Україні.

Зверніть увагу! У Великій Британії відбулося кілька підпалів антен стільникових операторів – ймовірно, через переконання, що робота мереж 5G сприяє розвитку хвороби.