Американський бізнесмен, мультимільярдер і засновник компанії Microsoft Білл Гейтс прокоментував чутки про те, що він навумисно запустив пандемію коронавірусу для того, щоб під час вакцини від COVID-19 вживляти всім людям світу чіпи.

Він підкреслив, що ніколи не мав ніякого відношення до мікрочіпування, і вважає таку ідею дивною – повідомив Білл Гейтс 4 червня виданню Business Insider.

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За його словами, існування таких припущень досить важко заперечувати через те, що вони звучать цілком дивно та нерозумно.

Також виданню BBC бізнесмен наголосив, що загалом в нього викликає стурбованість існування таких "божевільних ідей". Він пояснив що, зрештою, коли вакцина таки з'явиться, людям буде необхідно домогтися формування групового імунітету. Відповідно, для цього 80% населення мають бути вакциновані, що буде складно зробити за умови існування таких "божевільних ідей".

"Але якщо вони будуть думати, що це афера, або що вакцини шкідливі, і люди не захочуть вакцинації, то хвороба продовжить вбивати людей", – зазначив Білл Гейтс.

Що відомо про фейк щодо чипування Біллом Гейтсом людей?