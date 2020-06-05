Білл Гейтс прокоментував міфи про мікрочіпи у вакцині від COVID-19
Американський бізнесмен, мультимільярдер і засновник компанії Microsoft Білл Гейтс прокоментував чутки про те, що він навумисно запустив пандемію коронавірусу для того, щоб під час вакцини від COVID-19 вживляти всім людям світу чіпи.
Він підкреслив, що ніколи не мав ніякого відношення до мікрочіпування, і вважає таку ідею дивною – повідомив Білл Гейтс 4 червня виданню Business Insider.
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За його словами, існування таких припущень досить важко заперечувати через те, що вони звучать цілком дивно та нерозумно.
Також виданню BBC бізнесмен наголосив, що загалом в нього викликає стурбованість існування таких "божевільних ідей". Він пояснив що, зрештою, коли вакцина таки з'явиться, людям буде необхідно домогтися формування групового імунітету. Відповідно, для цього 80% населення мають бути вакциновані, що буде складно зробити за умови існування таких "божевільних ідей".
"Але якщо вони будуть думати, що це афера, або що вакцини шкідливі, і люди не захочуть вакцинації, то хвороба продовжить вбивати людей", – зазначив Білл Гейтс.
Що відомо про фейк щодо чипування Біллом Гейтсом людей?
- У мережі активно почали активно поширювати чутки про те, що ніби уряд США створює вакцину з чіпом, аби стежити за людьми.
- Зокрема, одного з найбагатших людей у світі – мільтимільярдера і відомого мецената Білла Гейтса звинуватили у всесвітньому чіпуванні населення.
- Цю тему активно підхопили в Росії, де російський режисер Микита Михалков в одному з випусків своєї авторської програми розповів, що засновник компанії Microsoft під виглядом вакцинації хоче вживляти людям чіпи, а після чого влаштувати апокаліпсис.
- ЗМІ в РФ також підхопили цю теорію, і навіть написали, що організація Білла Гейтса нібито почала чіпувати людей в Україні.