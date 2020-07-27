На тлі нещасного населення, проклинає нинішній рік, виділяється прошарок громадян, для яких 2020 рік став воістину золотим часом. Професійні та починаючі конспірологи. Адепти найрізноманітніших теорій змови.

Они искренне рады любому неожиданному повороту событий в мире и в Украине. Они претендуют на тайное знание и собирают тысячи лайков в соцсетях. Они с готовностью раскрывают скрытую подоплеку всего происходящего: от пандемии COVID-19 до истории с луцким террористом и от расовых волнений в США до очередной попытки прекращения огня на Донбассе.

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Больше конспирологии

Спрос на теории заговора зашкаливает во всех странах, но украинское предложение отличается особой пестротой и разнообразием. Будучи полем битвы между Востоком и Западом и пережив новый раскол на прошлогодних выборах, Украина притягивает конкурирующие конспирологические повестки.

С одной стороны – патриотическая общественность, наделяющая Путина сверхъестественными возможностями и считающая Кремль источником всех мировых бед. С другой стороны – пророссийские спикеры, рассказывающие о западных кознях, мировой закулисе и вездесущем Соросе с соросятами.

С одной стороны – ненавистники Порошенко, разоблачающие бывшего президента и его коварные антинародные планы. С другой стороны – яростные критики Зеленского, повествующие об операции "Буратино" и рассматривающие действующего гаранта как вражескую марионетку.

Вселенная, контролируемая злыми силами

Принято считать, будто конспирологи сеют панику и пугают людей. Но в действительности людей пугает неизвестность, непредсказуемость и неуправляемость

А любая теория заговора – это попытка спрятаться от неизвестного, непредсказуемого, и неуправляемого. Собственно, потому конспирологические построения пользуются таким успехом. Как ни странно, человеку комфортнее жить во вселенной, контролируемой злыми силами, – нежели существовать во вселенной, неконтролируемой никем.

Мир, где Билл Гейтс придумывает пандемию ради чипизации человечества, гораздо удобнее мира, в котором новый опасный вирус возникает из ниоткуда, и его распространение не поддается прогнозированию. Мир, где любые насильственные эксцессы срежиссированы министром Аваковым, намного уютнее мира, в котором душевнобольной террорист может выкинуть все что угодно. А мир, где президентство Зеленского является частью хитроумного кремлевского плана, предпочтительнее мира, в котором дилетант Зе вполне самостоятелен и потому непредсказуем.

От конспиролога ждут удобных ответов на неудобные вопросы. Причем ответов сиюминутных, с заведомо ограниченным сроком годности. Если впоследствии выясняется, что желаемый ответ был взят с потолка, и никакого тайного знания за ним не стояло, это никого не разочаровывает и не вредит ничьей репутации.

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А помните?..

В 2014-м украинцам рассказывали об испанском диспетчере Карлосе и о малазийском "Боинге", заранее нагруженном трупами. В 2016-м – о Путине, устраивающем теракты в Брюсселе для отвлечения внимания от героической Надежды Савченко. В 2019-м – о предстоящем выселении пенсионеров и офисных работников в Сибирь. Но в 2020-м тех же рассказчиков по-прежнему слушают. Предлагаемые ими версии по-прежнему востребованы и популярны.

И можно не сомневаться, что в 2021-м сегодняшние откровения о коронавирусе, американских протестах или перемирии на Донбассе забудутся. А их авторы будут радовать аудиторию новой изощренной конспирологией: с тем же неизменным успехом.