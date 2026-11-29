О сложной обстановке на этом направлении сообщил командир роты батальона беспилотных систем "Стриж" 10-й бригады "Эдельвейс" Виктор Фитьо в эфире 24 Канала. По его словам, несмотря на активизацию действий вражеской пехоты, темпы продвижения оккупантов значительно замедлились. Кроме того, на отдельных участках украинские подразделения проводят результативные контратакующие действия.

Adv

популярные видео

Тактика наступления и масштабы разрушений

Система вражеского наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию опирается на три ключевых элемента. Оккупанты делают ставку на инфильтрацию небольших групп пехоты, массированное применение FPV-дронов по позициям и маршрутам снабжения, а также систематические авиаудары управляемыми бомбами.

Враг, буквально, в буквальном значении этого слова, стирает Славянск с лица земли. Разрушения уже значительны– подчеркнул Виктор Фитьо.

Он отметил, что только за сутки в городе было разрушено или повреждено около четырех десятков домов.

Командир роты БПЛА Виктор Фитьо о боях и работе дронов зимой: видео

Реклама

Работа беспилотников и вызовы зимы

Военный подчеркнул, что общий характер боевых действий с наступлением зимы существенно не изменился, однако значительно осложнился из-за погодных условий. Снег, дожди, туманы и низкие температуры создают серьезные проблемы как для бойцов на передовой, так и для работы операторов БПЛА. Захватчики пытаются использовать плохую видимость для скрытого продвижения, поэтому пилоты постоянно внедряют новые технические решения.

Без качественной разведки, в частности без качественной воздушной разведки, современная война невозможна. Благодаря разведке мы видим, как организован тыл противника, склады с боеприпасами и топливом, видим движение вражеской пехоты и предвидим пути ее передвижения. На основе этих данных и строится вся система огневого поражения– пояснил командир.

В сегменте беспилотных систем сейчас сохраняется относительный паритет, поэтому главную роль играет скорость модернизации. Бойцы регулярно совершенствуют аппараты, чтобы видеть дальше и точнее уничтожать силы противника. Офицер также призвал украинцев не питать иллюзий и продолжать ежедневную поддержку армии ради общей победы.

Ранее военный объяснял, как война дронов меняет обстановку на фронте и почему бойцам стало сложнее выполнять задачи.