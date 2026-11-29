Про складну обстановку на напрямку повідомив командир роти батальйону безпілотних систем "Стриж" 10-ї бригади "Едельвейс" Віктор Фітьо в ефірі 24 Каналу. За його словами, попри активізацію ворожої піхоти, темпи просування окупантів значно сповільнилися. Крім того, на окремих відтинках українські підрозділи проводять результативні контратакувальні дії.

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Тактика наступу та масштаби руйнувань

Система ворожого наступу на Слов'янсько-Краматорську агломерацію тримається на трьох ключових елементах. Окупанти роблять ставку на інфільтрацію малих груп піхоти, масоване застосування FPV-дронів по позиціях і маршрутах постачання, а також систематичні авіаудари керованими бомбами.

Ворог, буквально, в буквальному значенні цього слова стирає Слов'янськ із землі. Руйнування вже значні– наголосив Віктор Фітьо.

Він зазначив, що лише за одну добу в місті було зруйновано чи пошкоджено близько чотирьох десятків будинків.

Командир роти БпЛА Віктор Фітьо про бої та роботу дронів узимку: відео

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Робота безпілотників та виклики зими

Військовий підкреслив, що загальний характер бойових дій із настанням зими істотно не змінився, проте значно ускладнився через погодні умови. Сніг, дощі, тумани й низькі температури створюють серйозні проблеми як для бійців на передовій, так і для роботи операторів БПЛА. Загарбники намагаються використати погану видимість для прихованого просування, тому пілоти постійно впроваджують нові технічні рішення.

Без якісної розвідки, зокрема без якісної повітряної розвідки, сучасна війна неможлива. Завдяки розвідці ми бачимо, як організований тил противника, склади з боєприпасами та паливом, бачимо рух ворожої піхоти й передбачаємо шляхи її пересування. На основі цих даних і будується вся система вогневого ураження– пояснив командир.

У сегменті безпілотних систем зараз зберігається відносний паритет, тож головну роль відіграє швидкість модернізації. Бійці регулярно вдосконалюють апарати, аби бачити далі й точніше нищити сили противника. Офіцер також закликав українців не плекати ілюзій і продовжувати щоденну підтримку армії задля спільної перемоги.

Раніше військовий пояснював, як війна дронів змінює фронт та чому бійцям стало важче виконувати завдання.