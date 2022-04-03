Число погибших в Ирпене уже перевалило за 200 человек, но это не окончательная цифра

Украинские защитники освободили от оккупантов город Ирпень Киевской области. Но, несмотря на это, нет возможности вернуться в город.

Коммунальные службы разбирают завалы и зачищают город. А тела погибших, которые лежат прямо среди улиц, описывают и фиксируют, передает 24 канал.

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Мэр Ирпеня Александр Маркушин рассказал о ситуации с погибшими в городе.

Мы каждый день собираем по улицам тела наших жителей. Под завалами тоже есть тела погибших, их начнем разбирать,

– сказал он.

Также городской глава сообщил, что четко подсчитать точное количество всех жертв невозможно, но учитывая людей, похороненных под домами, в парках и на территориях школ, цифра, по словам Маркушина, перевалила за 200 человек.

Напомним, что не только Ирпень был освобожден от захватчиков. Вчера вечером, 2 апреля, Минобороны и Генштаб ВСУ сообщили, что вся Киевщина освобождена от россиян. Территория контролируется украинскими защитниками.

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