Алексей Кулеба – глава Киевской ОВА – сообщил, что количество погибших по состоянию на 10:30 выросло до 17 человек. Среди них – 2 детей.

Обратите внимание Глава МВД Денис Монастырский погиб в результате падения вертолета в Броварах

Детали от Клименко

Детали трагедии сообщил Игорь Клименко – глава Национальной полиции. Он рассказал, что на борту вертолета находилось руководство МВД.

Сегодня утром, 18 января, в Броварах разбился вертолет ГСЧС. В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД: министр, первый заместитель министра и государственный секретарь,

– говорится в сообщении.

Кроме того, Клименко сообщил, что в настоящее время известно о 22 пострадавших. Среди них – 10 детей. Все находятся в больнице.

На месте трагедии работают все профильные службы. Детали устанавливают.