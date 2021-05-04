Более 20 погибших и 80 раненых: число жертв катастрофы в Мексике продолжает расти
В результате падения моста и метро в Мехико погибли по меньшей мере 23 человека. Известно, что среди жертв есть дети.
Источник:CNN
Что известно о пострадавших
По разным данным, в результате падения поезда пострадали от 70 до 80 человек. 59 человек отвезли в больницы.
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Известно, что 7 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Несколько сотен спасателей, военных и правоохранителей разыскивают остальных пассажиров поезда среди завалов, пишет ТАСС.
Проведение спасательной операции затруднено из-за угрозы падения вагонов метро, которые свисают над землей.
Метро двигалось по открытой части городской системы быстрого транзита на возвышении последней линии 12, известной как "Золотая линия", когда часть путепровода рухнула,
– заявил мексиканский секретариат по управлению рисками и гражданской защите.
По словам мэра Мехико Клаудии Шейнбаум, специалисты проверят конструкцию всей 12-й линии метро.
В Мехико упал мост и метро / Фото El Periódico de Aragón
Смотрите видео с места падения метро:
Детали трагедии в Мехико
- Инцидент произошел 22:25 3 мая по местному времени.
- По предварительной информации, автомобиль столкнулся с одной из колонн, которые поддерживают мост. После этого конструкция обвалилась.
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