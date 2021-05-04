В результате падения моста и метро в Мехико погибли по меньшей мере 23 человека. Известно, что среди жертв есть дети.

Что известно о пострадавших

По разным данным, в результате падения поезда пострадали от 70 до 80 человек. 59 человек отвезли в больницы.

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Известно, что 7 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Несколько сотен спасателей, военных и правоохранителей разыскивают остальных пассажиров поезда среди завалов, пишет ТАСС.

Проведение спасательной операции затруднено из-за угрозы падения вагонов метро, которые свисают над землей.

Метро двигалось по открытой части городской системы быстрого транзита на возвышении последней линии 12, известной как "Золотая линия", когда часть путепровода рухнула,

– заявил мексиканский секретариат по управлению рисками и гражданской защите.

По словам мэра Мехико Клаудии Шейнбаум, специалисты проверят конструкцию всей 12-й линии метро.



В Мехико упал мост и метро / Фото El Periódico de Aragón

Смотрите видео с места падения метро:

️ #ÚltimaHora ️ Se desploma estación Olivos de la Línea 12 del Metro en la Ciudad de México. pic.twitter.com/jLhIMCRTUa — El Gráfico (@elgmx) May 4, 2021

Детали трагедии в Мехико