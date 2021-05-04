Внаслідок падіння моста й метро у Мехіко загинуло щонайменше 23 людей. Відомо, що серед жертв є діти.

Що відомо про постраждалих

За різними даними, внаслідок падіння потяга постраждали від 70 до 80 людей. 59 осіб відвезли у лікарні.

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Відомо, що 7 постраждалих перебувають у важкому стані. Кілька сотень рятувальників, військових та правоохоронців розшукують решту пасажирів потягу серед завалів, пише ТАСС.

Проведення рятувальної операції ускладнене через загрозу падіння вагонів метро, які звисають над землею.

Метро рухалося відкритою частиною міської системи швидкого транзиту на підвищенні найновішою лінією 12, відомою як "Золота лінія", коли частина шляхопроводу обвалилася,

– заявив мексиканський секретаріат з управління ризиками та цивільного захисту.

За словами мера Мехіко Клаудії Шейнбаум, спеціалісти перевірять конструкцію всієї 12-ї лінії метро.



У Мехіко впав міст та метро / Фото El Periódico de Aragón

Дивіться відео з місця падіння метро:

️ #ÚltimaHora ️ Se desploma estación Olivos de la Línea 12 del Metro en la Ciudad de México. pic.twitter.com/jLhIMCRTUa — El Gráfico (@elgmx) May 4, 2021

Деталі трагедії у Мехіко