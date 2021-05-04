В Мексике упал мост вместе с поездом метро: есть много погибших и раненых, – видео
В Мехико произошла катастрофа: упал метромост вместе с поездом. Погибли по меньшей мере 15 человек, около 80 получили ранения. В больницы попали более 30 человек.
Источник:The New York Times
Инцидент произошел на юго-востоке мексиканской столицы. Это район станций Оливос и Тесонко.
К теме На борту были более 50 человек: в Бангладеше затонул паром – жуткое видео
Проводят расследование катастрофы
На видео с места катастрофы видны груды смятого металла и проводов. По меньшей мере один вагон метро свисал с эстакады. Правоохранительные органы начали расследование инцидента.
По предварительной информации, поезд столкнулся с одной из колонн, которые поддерживают мост. После этого конструкция и обвалилась.
Смотрите видео с места катастрофы:
В Турции столкнулись 2 поезда
Отметим, что в апреле в Турции столкнулись два грузовых поезда. Инцидент произошел в провинции Адана на юге страны. Пострадали 2 машиниста. Часть вагонов сошла с рельсов.
Поделиться новостью