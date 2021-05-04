В Мехико произошла катастрофа: упал метромост вместе с поездом. Погибли по меньшей мере 15 человек, около 80 получили ранения. В больницы попали более 30 человек.

Инцидент произошел на юго-востоке мексиканской столицы. Это район станций Оливос и Тесонко.

К теме На борту были более 50 человек: в Бангладеше затонул паром – жуткое видео

Проводят расследование катастрофы

На видео с места катастрофы видны груды смятого металла и проводов. По меньшей мере один вагон метро свисал с эстакады. Правоохранительные органы начали расследование инцидента.

По предварительной информации, поезд столкнулся с одной из колонн, которые поддерживают мост. После этого конструкция и обвалилась.

Смотрите видео с места катастрофы:

From moments ago, the collapse of the elevated #Linea12 #MetroCDMX railway that crashed the subway. Many are blaming current Foreign Affairs Secretary, Marcelo Ebrard, who was Mayor of Mexico City when this line was built, with allegations of poor construction and money issues. pic.twitter.com/LkCl6gfKG6 — David Wolf (@DavidWolf777) May 4, 2021

В Турции столкнулись 2 поезда

Отметим, что в апреле в Турции столкнулись два грузовых поезда. Инцидент произошел в провинции Адана на юге страны. Пострадали 2 машиниста. Часть вагонов сошла с рельсов.