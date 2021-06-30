Пропавшими без вести числятся 149 человек. Мэр Серфсайда Чарльз Беркетт заявил, что никто не теряет надежду.
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Мы стремимся вытащить всех из этой кучи обломков,
– подчеркнул Беркетт.
Специальное оборудование зафиксировало под обломками наличие воздушных пустот. Там в ловушке могут оставаться люди.
Байден прибудет на место трагедии
Пресс-служба Белого дома сообщила, что Джо Байден планирует вылететь во Флориду и посетить место трагедии. Точная дата визита пока неизвестна. В то же время в Белом доме не исключают, что это произойдет уже в четверг, 1 июля.
Обвал дома в Майами: главное
- В Майами обвалилась часть многоэтажного дома. Там было 55 квартир. Под завалами оказались более 150 человек.
- Президент Джо Байден объявил во Флориде режим чрезвычайной ситуации. Президент выделил дополнительные ресурсы для ликвидации последствий трагедии.
- Впоследствии под завалами вспыхнул пожар. Это существенно осложнило поиски людей.
- Уже через несколько дней сообщили, что на месте происшествия прогремел взрыв.
- Число жертв постоянно растет.