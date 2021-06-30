Пропавшими без вести числятся 149 человек. Мэр Серфсайда Чарльз Беркетт заявил, что никто не теряет надежду.

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Мы стремимся вытащить всех из этой кучи обломков,

– подчеркнул Беркетт.

Специальное оборудование зафиксировало под обломками наличие воздушных пустот. Там в ловушке могут оставаться люди.

Байден прибудет на место трагедии

Пресс-служба Белого дома сообщила, что Джо Байден планирует вылететь во Флориду и посетить место трагедии. Точная дата визита пока неизвестна. В то же время в Белом доме не исключают, что это произойдет уже в четверг, 1 июля.

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