Зниклими безвісти вважаються 149 людей. Мер Серфсайда Чарльз Беркетт заявив, що ніхто не втрачає надії.
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Ми прагнемо витягнути всіх з цієї купи уламків,
– наголосив Беркетт.
Спеціальне обладнання зафіксувало під уламками наявність повітряних пустот. Там у пастці можуть залишатися люди.
Байден прибуде на місце трагедії
Пресслужба Білого дому повідомила, що Джо Байден планує вилетіти до Флориди та відвідати місце трагедії. Точна дата візиту наразі невідома. Водночас у Білому домі не виключають, що це станеться вже у четвер, 1 липня.
Обвал будинку у Маямі: головне
- У Маямі обвалилася частина багатоповерхового будинку. Там було 55 квартир. Під завалами опинилися понад 150 людей.
- Президент Джо Байден оголосив у Флориді режим надзвичайної ситуації. Президент виділив додаткові ресурси для ліквідації наслідків трагедії.
- Згодом під завалами спалахнула пожежа. Це суттєво ускладнило пошуки людей.
- Вже через декілька днів повідомили, що на місці події пролунав вибух.
- Кількість жертв постійно зростає.