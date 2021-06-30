Зниклими безвісти вважаються 149 людей. Мер Серфсайда Чарльз Беркетт заявив, що ніхто не втрачає надії.

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Ми прагнемо витягнути всіх з цієї купи уламків,

– наголосив Беркетт.

Спеціальне обладнання зафіксувало під уламками наявність повітряних пустот. Там у пастці можуть залишатися люди.

Байден прибуде на місце трагедії

Пресслужба Білого дому повідомила, що Джо Байден планує вилетіти до Флориди та відвідати місце трагедії. Точна дата візиту наразі невідома. Водночас у Білому домі не виключають, що це станеться вже у четвер, 1 липня.

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