Трагедія сталася ввечері 29 червня. На борту пасажирського теплоходу з назвою "Юнісі" перебували 41 пасажир та 15 членів екіпажу.

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Що відомо про жертв та постраждалих

Наразі відомо про 6 людей, які загинули внаслідок затоплення судна, ще 6 вважаються зниклими безвісти. За різними даними, жертвами стали 4 жінок та 2 чоловіків або 3 жінок та 3 чоловіків. Їхні тіла вже евакуювали на сушу.

У страховій компанії Jasa Raharja пообіцяли рідним загиблих компенсанцію у розмірі 50 мільйонів рупій – близько 673 тисячі доларів або майже 18,5 мільйона гривень.

Пасажирам, які постраждали в аварії, страховики оплатять лікування. Максимальна сума – 20 мільйонів рупій. Це майже 270 тисяч доларів або 7,3 мільйона гривень.

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Інші подробиці та причини

Як повідомили місцеві рятувальники, повідомлення про аварію надійшло до них о 19:06 за місцевим часом (різниця з Україною – плюс 4 години). На місце одразу відправили екстрені служби.

За словами керівника рятувального управління Ваяна Суятна, причиною аварії стали несприятливі погодні умови. "Хвилі були дуже високими. Ввечері погода була дуже поганою", – пояснив він.