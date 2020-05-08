Число жертв среди гражданских во время войны на Донбассе растет, – миссия ООН

В мае мониторинговая миссия ООН зафиксировала 11 случаев гибели или ранения среди гражданского населения на Донбассе. Еще восемь случаев – под вопросом. Все инциденты произошли на оккупированных территориях.

Особенно беспокоит представителей Организации объединенных наций, что среди пострадавших – много детей. Об этом сообщила пресс-служба миссии.

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Все новые случаи гибели или ранения гражданских лиц, зафиксированные миссией в мае, имели место на территории, контролируемой самопровозглашёнными "республиками". При отсутствии стойкого прекращения огня критически важно, чтобы стороны не размещали свои позиции, вооружение и военный персонал в жилых районах,

– подчеркнула Матильда Богнер, председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

Ранения и гибель гражданских на Донбассе в мае:

ранения в результате артобстрела – 1 погибший и 6 раненых;

ранения в результате обращения с взрывоопасным остатком войны – 1 погибший и 2 раненых;

ранения в результате минного обстрела – 1 ранен.

Обратите внимание! В результате артобстрелов и обстрелов из легкого вооружение 2 мая в Золотом, что на Луганщине, и 4 мая – в Александровке, что в Донецкой области, ранения получили 4 детей. Это – девочки 2010 и 2013 рождения.

Сейчас миссия ООН проверяет информацию о ранении 7 мая восьми гражданских в Голубовке Луганской области и Саханке Донецкой области. Среди пострадавших, возможно, есть 14-летние парень и девушка.

Если сообщение о восьми новых раненых будет подтверждено, то первую неделю мая 2020 год станет рекордным по количеству пострадавших гражданских за последние два года войны на Донбассе.

Сколько гражданских пострадали в 2020 году во время войны на Донбассе?Если случаи в Саханке и Голубовке подтвердят, то с 1 января по 7 мая 2020 года количество пострадавших среди гражданского населения достигнет 65 человек. Из них 9 – погибли. Среди раненых – 10 детей.

Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала