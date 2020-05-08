Кількість жертв серед цивільних під час війни на Донбасі зростає, – місія ООН

У травні моніторингова місія ООН зафіксувала 11 випадків загибелі або поранення серед цивільного населення на Донбасі. Ще вісім випадків – під питанням. Усі інциденти стались на окупованих територіях.

Особливо непокоїть представників Організації об'єднаних націй те, що серед постраждалих – багато дітей. Про це повідомила пресслужба місії.

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Всі нові випадки загибелі або поранення цивільних осіб, зафіксовані місією в травні, мали місце на території, що контролюється самопроголошеними "республіками". За відсутності стійкого припинення вогню критично важливо, щоб сторони не розміщували свої позиції, озброєння і військовий персонал в житлових районах,

– підкреслила Матільда Богнер, голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.

Поранення та загибель цивільних на Донбасі у травні:

поранення в результаті артобстрілу – 1 загиблий та 6 поранених ;

; поранення в результаті поводження з вибухонебезпечним залишком війни – 1 загиблий та 2 поранених ;

; поранення в результаті мінного обстрілу – 1 поранений.

Зверніть увагу! В результаті артобстрілів та обстрілів з легкого озброєння 2 травня у Золотому, що на Луганщині, та 4 травня – в Олександрівці, що на Донеччині, поранення отримали 4 дітей. Це – дівчатка 2010 та 2013 років народження.

Наразі місія ООН перевіряє інформацію про поранення 7 травня восьми цивільних у Голубівці Луганської області та Саханці Донецької області. Серед постраждалих, можливо, є 14-річні хлопець та дівчина.

Якщо повідомлення про вісім нових поранень буде підтверджене, то перший тиждень травня 2020 року стане рекордним за кількістю постраждалих цивільних за останні два роки війни на Донбасі.

Скільки цивільних постраждали у 2020 році під час війни на Донбасі?Якщо випадки у Саханці та Голубівському підтвердять, то з 1 січня по 7 травня 2020 року кількість постраждалих серед цивільного населення сягне 65 осіб. З них 9 – загинули. Серед поранених – 10 дітей.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу