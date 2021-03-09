Вблизи военной базы в городе Бата, что в Экваториальной Гвинее, произошло 4 мощных взрыва. Число погибших в результате инцидента уже возросло до 98 человек.

Что известно о пострадавших

Сначала сообщалось, что в результате взрыва 7 марта погибли не менее 17 человек, а 400 – получили ранения.

Актуально Серия мощных взрывов прогремела в Экваториальной Гвинее: почти 20 погибших, более 400 раненых

Согласно новым данным, пострадали 615 человек. Из них 299 находятся в больнице, а 316 – уже выписали домой.

8 марта из-под завалов извлекли более 60 человек.



Последствия взрывов в Экваториальной Гвинее / Скриншот с видео

Причина взрывов

По словам вице-президента Экваториальной Гвинеи Теодора Нгема, взрывы вызвал пожар. Фермер готовил поле к посеву и поджег его, однако огонь распространился на арсенал. Пламя повлекло детонацию боеприпасов.

Смотрите видео с места взрыва:

PRAY FOR BATA (EQUATORIAL GUINEA) there’s has been for explosions in the economic capital city of Bata, Equatorial Guinea. No source, the internet and network is shut down pic.twitter.com/Bivz4bWG6x — Andrea M Nguema M (@NguemaAndrea) March 7, 2021

Обратите внимание! Местные СМИ показывали, как в результате взрыва от домов местных жителей осталась только одна стена. На кадрах также видно переполненные людьми грузовики, которые подъезжают в местную больницу.