Число жертв взрывов в Экваториальной Гвинее выросло в 5 раз
Вблизи военной базы в городе Бата, что в Экваториальной Гвинее, произошло 4 мощных взрыва. Число погибших в результате инцидента уже возросло до 98 человек.
Источник:правительство Экваториальной Гвинеи
Что известно о пострадавших
Сначала сообщалось, что в результате взрыва 7 марта погибли не менее 17 человек, а 400 – получили ранения.
Актуально Серия мощных взрывов прогремела в Экваториальной Гвинее: почти 20 погибших, более 400 раненых
Согласно новым данным, пострадали 615 человек. Из них 299 находятся в больнице, а 316 – уже выписали домой.
8 марта из-под завалов извлекли более 60 человек.
Последствия взрывов в Экваториальной Гвинее / Скриншот с видео
Причина взрывов
По словам вице-президента Экваториальной Гвинеи Теодора Нгема, взрывы вызвал пожар. Фермер готовил поле к посеву и поджег его, однако огонь распространился на арсенал. Пламя повлекло детонацию боеприпасов.
Смотрите видео с места взрыва:
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