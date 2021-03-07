Серия мощных взрывов прогремела в Экваториальной Гвинее: почти 20 погибших, более 400 раненых
В Экваториальной Гвинее в городе Бата прогремела серия взрывов. Инцидент произошел вблизи военной базы. В результате по меньшей мере 17 человек погибли и более 400 получили ранения.
Источник:Al Jazeera
Причина взрывов – пока не ясна. Местные журналисты предполагают, что они могут быть следствием выстрела из какого-то вооружения.
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Серия взрывов в Экваториальной Гвинее: детали
- Известно о 4 мощных взрывах.
- Местное телевидение тем временем показало, как из-под куч развалин зданий вытаскивают пострадавших.
- Власти призвали людей сдавать кровь.
- Поступают сообщения о том, что больницы переполнены пострадавшими.
- Кроме того, местные ресурсы разместили видео, на котором люди разбегаются из поврежденной зоны. Видны дома с сорванными крышами. От большинства домов остались стена или две.
- Также распространяют кадры, как грузовики, переполненные людьми (в основном это дети), подъезжают к местной больнице. Внутри здания на земле лежат жертвы взрывов.
Смотрите видео с места взрывов в Экваториальной Гвинее
Информация о жертвах и пострадавших
По данным главы Минздрава страны, погибли 17 человек. Количество раненых составляет сейчас 420 человек.
Мы слышали взрыв и видели дым, но не знаем, что произошло,
– рассказал один из местных жителей.
Добавим, что после взрыва посольство Испании в столице Малабо попросило своих граждан оставаться дома.
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Что известно о месте взрыва?Бата – это северо-запад Экваториальной Гвинеи. Располагается город на берегу Атлантического океана. Он – самый большой в стране. Здесь проживают 800 тысяч человек. Население Экваториальной Гвинеи – 1,4 миллиона. Правит страной уже 42 года президент Теодоро Нгема.
Где находится Бата / Карта
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