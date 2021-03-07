В Экваториальной Гвинее в городе Бата прогремела серия взрывов. Инцидент произошел вблизи военной базы. В результате по меньшей мере 17 человек погибли и более 400 получили ранения.

Причина взрывов – пока не ясна. Местные журналисты предполагают, что они могут быть следствием выстрела из какого-то вооружения.

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Серия взрывов в Экваториальной Гвинее: детали

Известно о 4 мощных взрывах.

Местное телевидение тем временем показало, как из-под куч развалин зданий вытаскивают пострадавших.

Власти призвали людей сдавать кровь.

Поступают сообщения о том, что больницы переполнены пострадавшими.

Кроме того, местные ресурсы разместили видео, на котором люди разбегаются из поврежденной зоны. Видны дома с сорванными крышами. От большинства домов остались стена или две.

Также распространяют кадры, как грузовики, переполненные людьми (в основном это дети), подъезжают к местной больнице. Внутри здания на земле лежат жертвы взрывов.

Смотрите видео с места взрывов в Экваториальной Гвинее

JUST IN - Equatorial Guinea's largest city #Bata rocked by several massive explosions.pic.twitter.com/uhVaZ1g1BH — Disclose.tv (@disclosetv) March 7, 2021

Информация о жертвах и пострадавших

По данным главы Минздрава страны, погибли 17 человек. Количество раненых составляет сейчас 420 человек.

Мы слышали взрыв и видели дым, но не знаем, что произошло,

– рассказал один из местных жителей.

Добавим, что после взрыва посольство Испании в столице Малабо попросило своих граждан оставаться дома.

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A raíz de las explosiones acaecidas hoy en la ciudad de Bata, se recomienda a los nacionales españoles que permanezcan en sus domicilios. pic.twitter.com/HKU3MhGZQf — Emb. España Malabo (@EmbEspMalabo) March 7, 2021

Что известно о месте взрыва? Бата – это северо-запад Экваториальной Гвинеи. Располагается город на берегу Атлантического океана. Он – самый большой в стране. Здесь проживают 800 тысяч человек. Население Экваториальной Гвинеи – 1,4 миллиона. Правит страной уже 42 года президент Теодоро Нгема.

Где находится Бата / Карта

Заметим! Похожий случай произошел летом в Ливане. Вечером 4 августа в столице страны Бейруте в порту прогремели мощные взрывы. Известно о более 6 тысяч пострадавших и по меньшей мере 190 погибших. Кроме того, инцидент оставил 300 тысяч человек без дома. Нанесенный ущерб оценивают в миллиарды долларов. Чрезвычайную ситуацию власти Ливана назвала катастрофой национального масштаба.