У Екваторіальній Гвінеї у місті Бата пролунала серія вибухів. Інцидент трапився поблизу військової бази. У результаті щонайменше 17 людей загинули та понад 400 зазнали поранень.

Причина вибухів – поки не ясна. Місцеві журналісти припускають, що вони можуть бути наслідком пострілу з якогось озброєння.

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Серія вибухів у Екваторіальній Гвінеї: деталі

Відомо про 4 потужних вибухи.

Місцеве телебачення тим часом показало, як із-під куп руїн будівель витягують потерпілих.

Влада закликала людей здавати кров.

Надходять повідомлення про те, що лікарні є переповненими потерпілими.

Крім того, місцеві ресурси розмістили відео, на якому люди розбігаються з пошкодженої зони. Видно будинки з зірваними дахами. Від більшості будинків залишилися стіна або дві.

Також поширюють кадри, як вантажівки, переповнені людьми (здебільшого це діти), під’їжджають до місцевої лікарні. Всередині будівлі на землі лежать жертви вибухів.

Дивіться відео з місця вибухів у Екваторіальній Гвінеї

JUST IN - Equatorial Guinea's largest city #Bata rocked by several massive explosions.pic.twitter.com/uhVaZ1g1BH — Disclose.tv (@disclosetv) March 7, 2021

Інформація про жертв і потерпілих

За даними очільника МОЗ країни, загинули 17 людей. Кількість поранених становить наразі 420 осіб.

Ми чули вибух і бачили дим, але не знаємо, що відбулося,

– розповів один із місцевих жителів.

Додамо, що після вибуху посольство Іспанії в столиці Малабо попросило своїх громадян залишатися вдома.

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A raíz de las explosiones acaecidas hoy en la ciudad de Bata, se recomienda a los nacionales españoles que permanezcan en sus domicilios. pic.twitter.com/HKU3MhGZQf — Emb. España Malabo (@EmbEspMalabo) March 7, 2021

Що відомо про місце вибуху? Бата – це північний захід Екваторіальної Гвінеї. Розташовується місто на березі Атлантичного океану. Воно – найбільше в країні. Тут проживають 800 тисяч людей. Населення Екваторіальної Гвінеї – 1,4 мільйона. Править країною вже 42 роки президент Теодоро Нгуема.

Де розташовується Бата / Карта

Зауважимо! Схожий випадок трапився влітку в Лівані. Ввечері 4 серпня в столиці країни Бейруті у порту пролунали потужні вибухи. Відомо про понад 6 тисяч постраждалих і щонайменше 190 загиблих. Крім того, інцидент залишив 300 тисяч людей без дому. Завдану шкоду оцінюють у мільярди доларів. Надзвичайну ситуацію влада Лівану назвала катастрофою національного масштабу.